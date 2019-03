Die Feuerwehr in Diez hatte am frühen Montagmorgen einen Großeinsatz. Nach Angaben der Verbandsgemeinde hatte jemand in der Nacht auf einem Wanderparkplatz eine große Menge Sondermüll illegal entsorgt.

Es handele sich um Öl- und Farbreste, aber auch um unbekannte Flüssigkeiten, insgesamt etwa drei Kubikmeter. Momentan wird der Sondermüll sortiert und so verpackt, dass nichts auslaufen kann. Noch ist unklar, ob bereits Flüssigkeiten ins Erdreich gelangt sind, heißt es von der Verbandsgemeinde Diez. Tipp kam von Anwohner An dem Einsatz an der L318 waren 75 Feuerwehrleute und Mitglieder des Gefahrstoffzugs des Rhein-Lahn-Kreises beteiligt, außerdem auch Kräfte des Technischen Hilfswerks aus Lahnstein. Ein Anwohner hatte in der Nacht die Polizei gerufen. Die Beamten konnten an der Landstraße den Fahrer eines Transporters festnehmen, der vermutlich den Sondermüll nach Diez gebracht hatte. Gegen ihn wird nun ermittelt. Kosten noch unklar Die Kosten für den Großeinsatz können zurzeit noch nicht abgeschätzt werden. Hätte der Transporterfahrer flüchten können, wäre die Kommune auf den Kosten für die Entsorgung des Sondermülls sitzen geblieben. Das Material wurde inzwischen vom Technischen Hilfswerk abtransportiert. Es soll später von einem Fachunternehmen entsorgt werden, sagte eine Sprecherin der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Diez.