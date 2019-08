per Mail teilen

In Kasbach (Kreis Neuwied) werden die Bürger künftig informiert, wenn im nahegelegenen Steinbruch gesprengt wird. Außerdem soll es weitere Untersuchungen zur Ursache der Risse in den Häusern geben.

Etwa 70 Bürger waren zu der Infoveranstaltung des Basaltabbau-Unternehmens "Rheinische Provinzial-Basalt- und Lavawerke" gekommen. Anlass waren die regelmäßigen Sprengungen der Firma im etwa 500 Meter entfernt gelegenen Steinbruch Naak. Mehrere Bürger sind der Ansicht, dass die Sprengungen Risse an ihren Häusern verursacht haben.

Unternehmen wehrt sich gegen Vorwürfe

Das Abbau-Unternehmen wehrt sich gegen die Vorwürfe. Messungen während der Sprengungen würden unterhalb der gesetzlichen Grenzwerte liegen, heißt es. Künftig wolle das Unternehmen die Bürger aber darüber informieren, wann gesprengt werde. Außerdem einigten sich die Teilnehmer des Infoabends darauf, dass in den nächsten Monaten Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt zusätzliche, unabhängige Messungen durchführen sollen.

Risse im Haus von Gerd Kraus in Kasbach Anwohner Gerd Kraus zeigt die Risse in seinem Einfamilienhaus in Oberkasbach - das Haus steht nur wenige Meter vom Steinbruch Naak entfernt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Die Risse ziehen sich von der Sohle des Hauses bis unters Dach. In den vergangenen Jahren wurden sie immer größer. SWR Bild in Detailansicht öffnen Gerd Kraus hat Angst, dass irgendwann eine große Lücke in seiner Hauswand klafft, denn die Risse ziehen sich schon jetzt über die komplette Außenwand. SWR Bild in Detailansicht öffnen Er könne nicht beweisen, dass die Risse in seinem Haus mit den Sprengungen im Steinbruch zusammenhängen, sagt Kraus. Es sei aber sehr wahrscheinlich. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Sachverständiger: Mehrere mögliche Gründe für Risse

Nach Ansicht des anwesenden Sachverständigen lassen sich die Risse nicht eindeutig auf die Sprengungen zurückführen. Wenn überhaupt, kämen mehrere Dinge zusammen: Zum einen die extreme Trockenheit, die die Böden ausgezerrt habe und so auch die Bausubstanz beeinträchtigen könne. Außerdem sind viele Häuser in Kasbach an den Hang gebaut.

Auch das könne sich nach Einschätzung des Sachverständigen auf die Statik eines Gebäudes auswirken. Zudem seien viele Häuser auch einfach alt und wurden von verschiedenen Generationen umgebaut. Bei all diesen Faktoren könnten die Sprengungen dann möglicherweise der Tropfen sein, der das Fass zum überlaufen bringe.