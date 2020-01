Die Franziskanerinnen im Kloster auf der Rheininsel Nonnenwerth geben die Insel und das dortige Gymnasium ab. Ihre Anteile an der Nonnenwerther Schul-GmbH gehen demnach im Sommer an eine gemeinnützige Gesellschaft.

Die gemeinnützige Gesellschaft ISR betreibt eine internationale Schule mit Standorten in Neuss am Rhein und Düsseldorf. Zu dem vereinbarten Termin würden die Schwestern auch das Eigentum an der Insel abgeben, und zwar an den geschäftsführenden Gesellschafter der ISR, Peter Soliman, hieß es weiter.

Verwaltungssitz und Stickerei bleiben

Die Ordensfrauen können demnach aber auf Nonnenwerth bleiben, sie erhalten ein lebenslanges Wohnrecht. Ihren Sitz behalten dort auch die Verwaltungen des Ordens und der Angela von Cordier-Stiftung. Auch die seit mehr als 70 Jahren bestehende Stickerei für Priestergewänder werde es weiter auf der Insel geben.

Orden hat zu wenig Nachwuchs

Seit 1854 haben die Franziskanerinnen das Wirken auf der Insel gestaltet und begleitet. Doch bereits seit mehreren Jahren war klar, dass der Mangel an Ordensnachwuchs und das hohe Alter der Schwestern eine Fortsetzung dieser Tradition nicht mehr lange ermöglichen würden. Heute leben nur noch zehn Schwestern auf Nonnenwerth, wie eine ISR-Sprecherin sagte.

Vorrangiges Ziel erreicht: "Schulbetrieb ist gesichert"

Das Bischöfliche Generalvikariat in Trier als Aufsichtsbehörde hat den Plänen bereits zugestimmt. "Mit dem erzielten Ergebnis haben wir die Grundlagen für eine gute Zukunft sowohl für uns Schwestern wie für die Schule geschaffen", betonte die Ordensoberin, Schwester Maria Lay. Es sei vorrangiges Ziel gewesen, "neben der Zukunft der Insel auch den Schulbetrieb des durch eine lange franziskanische Ordenstradition geprägten Gymnasiums zu sichern".

Letzteres sei sehr schwierig umzusetzen gewesen, "weil es zwar zahlreiche Interessenten an der Insel gab, diese aber die Schule nicht weiterbetreiben wollten". Dies sei nun gesichert. Auch das Pädagogik- und Erziehungskonzept auf Nonnenwerth bleibe unverändert bestehen, so die ISR.