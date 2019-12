In Rheinland-Pfalz leben mittlerweile mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei Wölfinnen. Das zweite Tier ist einem aktuellen Nachweis zufolge im Kreis Neuwied beheimatet.

Bislang ging man nur von einer Wölfin aus, die dauerhaft in Rheinland-Pfalz, am Stegskopf im Westerwald, ansässig ist. Wie das Umweltministerium am Mittwoch mitteilte, ergab die Untersuchung einer aktuellen Kotprobe jedoch: Eine zweite Wölfin ist in der Nähe von Bad Hönningen im Kreis Neuwied beheimatet. Dort habe sie eineinhalb Jahre unbemerkt gelebt. Die Kotprobe ergab den Angaben zufolge auch: Es handelt sich um dasselbe Tier, das bereits im Mai 2018 nachgewiesen wurde, nachdem es ein Dammwild in einem Gehege bei Leutesdorf (Kreis Neuwied) gerissen hatte.

Wolfs-DNA nach Schafsriss analysiert

Der Schafsriss bei Sankt Katharinen - ebenfalls im Kreis Neuwied - geht auf das Konto einer wohl in Nordrhein-Westfalen lebenden Wölfin. Die DNA stimme mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Wölfin überein, die erstmalig im Oberbergischen Kreis nachgewiesen werden konnte, so das Umweltministerium. Nach dem "Ausflug" nach Rheinland-Pfalz habe die Wölfin Anfang November bei Lohmar im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen individualisiert werden können.

Zudem konnten Ende November in der Nähe von Waldbreitbach und Dierdorf im Kreis Neuwied zwei Filmaufnahmen von einem Wolf gemacht werden. Inwieweit es sich um das gleiche Tier handelt, kann laut Ministerium anhand der Bilder jedoch nicht nachvollzogen werden.

Förderung für Landwirte in Präventionsgebieten

Die Landkreise Altenkirchen, Westerwald und Neuwied sowie die Stadt Koblenz und Teile des Rhein-Lahn-Kreises wurden im Frühjahr 2018 vorsorglich als "Präventionsgebiet Westerwald" ausgewiesen. Im September wurde aufgrund von Wolfsnachweisen in Nordrhein-Westfalen ein Teilpräventionsgebiet im Grenzgebiet festgelegt, das die Verbandsgemeinden Prüm, Gerolstein und Adenau umfasst. In Präventionsgebieten fördert das Land die Kosten für wolfssichere Zäune und Herdenschutzhunde für Schaf-, Ziegen- und landwirtschaftliche Wildhalter zu 100 Prozent.