Im Mordprozess um den Tod einer 17-Jährigen aus Unkel im Kreis Neuwied wird heute das Urteil erwartet. Die Staatsanwaltschaft hatte die Höchststrafe für den Angeklagten gefordert.

Ein 17-jähriger Deutsch-Kenianer soll die Schülerin laut Anklage in der Nacht zum 1. Dezember 2018 in seinem Zimmer vergewaltigt und sie anschließend erstickt haben, um die Tat zu vertuschen.

Die Staatsanwaltschaft forderte zehn Jahren Haft für den mutmaßlichen Täter. Das ist nach Angaben eines Sprechers des Bonner Landgerichts die Höchststrafe, weil der Mann zur Tatzeit mit 17 Jahren noch minderjährig war und deshalb nach Jugendstrafrecht verurteilt wird.

Am Abend vor der Tat in Bonn kennengelernt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft lernte der Angeklagte die junge Frau am Abend vor der Tat in Bonn kennen. Nachdem die beiden mit Freunden durch Kneipen gezogen waren und die junge Frau ihren Zug nach Hause verpasst hatte, habe er ihr angeboten, in seiner Unterkunft für Wohnungslose in Sankt Augustin zu übernachten.

In dieser Obdachlosenunterkunft in Sankt Augustin soll die 17-Jährige aus Unkel getötet worden sein. dpa Bildfunk picture alliance/Oliver Berg/dpa

Mutmaßlicher Täter wollte Leiche wegschaffen

Dort soll der Angeklagte die Schülerin vergewaltigt haben. Als sie anschließend drohte, ihn anzuzeigen, habe er sie erstickt. Zwei Tage lang soll er anschließend versucht haben, die Leiche aus dem Zimmer zu schaffen.

Der junge Mann soll nach seiner Festnahme zugegeben haben, Gewalt gegen die Jugendliche angewandt zu haben. Die Vergewaltigung bestritt er allerdings. Die Ermittler kamen ihm auf die Spur, weil die junge Frau von ihrem Handy aus noch Nachrichten an Bekannte verschickt hatte.

Verteidiger plädierten auf Körperverletzung mit Todesfolge

Die Nebenklagevertreter von Mutter, Vater und Schwester der Getöteten haben sich dem Plädoyer der Staatsanwältin angeschlossen. Die Verteidiger des Angeklagten gehen weder von einer Vergewaltigung noch von einer vorsätzlichen Tötung aus, sondern haben auf Körperverletzung mit Todesfolge plädiert. Die Strafhöhe stellten sie in das Ermessen des Gerichts.

Verwirrung um Alter des Angeklagten

Der Prozess vor dem Bonner Jugendschwurgericht findet seit dem zweiten Verhandlungstag unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Die Ermittler waren zunächst davon ausgegangen, dass der Angeklagte zur Tatzeit 19 Jahre alt und somit heranwachsend war. Zum Prozessauftakt jedoch hatte der Angeklagte erklärt, dass er zwei Jahre jünger sei, was aus Sicht des Gerichts nicht zu widerlegen ist.