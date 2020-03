In Remagen sowie in der Verbandsgemeinde Unkel läuft seit Anfang der Woche eine Online-Befragung über eine neue Rheinbrücke. Sie könnte am Standort der ehemaligen "Brücke von Remagen" gebaut werden.

Die Brücke soll für Fußgänger und Radfahrer sein und könnte an den Überresten der früheren Ludendorff-Brücke zwischen Remagen und Erpel liegen (Fotomontage im Bild), teilte die Stadt Remagen mit. Bürger können bis Ende März in der Online-Befragung ihre Meinung über das Projekt äußern. Erst danach gehe es mit den nächsten Schritten weiter, so die Stadt Remagen. Ludendorff-Brücke als historischer Kriegsschauplatz Die frühere Ludendorff-Brücke wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Durch die Einnahme der Eisenbahnbrücke im März 1945 von amerikanischen Truppen soll sich der Krieg um mehreren Wochen verkürzt haben. Sie diente den Alliierten als erster Übergang über den Rhein. Der Hollywood-Kriegsfilm "Die Brücke von Remagen" machte die Brücke Ende der 60er Jahre international bekannt. In dieser Multimedia-Reportage zeigt der SWR die ganze Geschichte zum "Wunder von Remagen".