per Mail teilen

Nicht nur der Berliner Zoo hat Panda-Nachwuchs bekommen, auch der Zoo Neuwied: Die Roten Pandas haben dort zum ersten Mal Junge bekommen. Es handelt sich um ein Männchen und ein Weibchen, teilte der Zoo mit.

Die zwei Jungtiere seien schon am 11. Juni geboren worden. Das Weibchen hat den Namen „Chima“ und das Männchen „Fang-Pi“ bekommen. Noch halten sich die beiden hauptsächlich schlafend in der Wurfhöhle oder im Baum auf. Voraussichtlich ab Oktober können sie auch tagsüber beim Klettern beobachtet werden.

Zum Schutz gegen die Kälte sind die Unterseiten der Tatzen dicht behaart, was dem Katzenbär auch Halt beim Klettern in hohen Bäumen gibt. Zusätzlich hilft ihm der buschige Schwanz das Gleichgewicht zu halten. Zoo Neuwied

Die Roten Pandas gehören zu den Katzenbären und stammen aus dem südlichen China. Dort bewohnen sie bevorzugt Bambuswälder in Höhen von bis zu 4.000 Meter. Dadurch sind sie ziemlich kälteresistent und fühlen sich bei uns auch im Winter wohl. Seit mehr als 16 Jahren leben Rote Pandas im Zoo Neuwied. Nun hat es auch endlich mit dem ersten Nachwuchs geklappt.

Liebe auf den ersten Blick

Mutter „Sum“ ist vier Jahre alt und kam erst vor einem Jahr in den größten Zoo in Rheinland-Pfalz zu dem sechsjährigen Männchen „Jaques“. Es schien Liebe auf den ersten Blick zu sein. Katzenbären sind eigentlich Einzelgänger, können aber auch paarweise gehalten werden. Meist tolerieren sich die Partner und leben nebeneinander her. Sum und Jaques dagegen lagen viel nebeneinander ruhend im Baum. Dort scheint es bei ihnen gefunkt zu haben.

Im Zoo Neuwied bekommen die Roten Pandas neben Gemüse und Früchten auch täglich Bambus zu fressen, der eigens für sie angebaut wird. Zoo Neuwied

Der Name „Panda“ bedeutet „Bambusfresser“ und verweist auf die Lieblingsspeise der Tiere. Diese Vorliebe für Bambus teilt der Katzenbär mit dem schwarz-weißen, großen Panda, mit dem er aber nicht näher verwandt ist.