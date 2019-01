Auf einem Flusskreuzfahrtschiff mit 116 Gästen an Bord ist am Mittwochmittag der Antrieb ausgefallen. Weil das Schiff in Richtung Bendorfer Brücke abtrieb, musste es von einem Schlepper gesichert werden.

Hotelschiff fast gegen Brückenpfeiler gekracht Wegen eines Motorschadens ist ein Hotelschiff mit 116 Gästen auf dem Rhein bei Bendorf (Kreis Mayen-Koblenz) manövrierunfähig auf dem Rhein getrieben. Beinahe wäre es gegen einen Pfeiler der Autobahnbrücke bei Koblenz gekracht. Kurz vorher jedoch konnte das Schiff von einem Güterschiff in Schlepp genommen und gesichert werden. Nach ersten Informationen der Wasserschutzpolizei ist die Maschine ausgefallen, der Kapitän habe das Schiff daraufhin nicht mehr manövrieren können. Laut Polizei sind 166 Personen an Bord des Schiffes gewesen. Verletzte habe es nicht geben. Güterschiffe schleppten ab Das Hotelschiff wurde ans Ufer gezogen. Dafür forderte die Wasserschutzpolizei die Güterschiffe, die gerade in der Nähe waren, an. Sie schleppten das Hotelschiff frei. Es liegt jetzt am Ufer. Wasserschutzpolizei und Feuerwehr waren mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Der Rhein ist inzwischen wieder für die Schifffahrt freigegeben. Das Flusskreuzfahrtschiff muss jetzt repariert werden.