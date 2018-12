Im Fall der in Höhr-Grenzhausen im Westerwald gefundenen Leiche geht die Staatsanwaltschaft von einem Verbrechen aus. Sie hat eine Frau festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, den Mann in seiner Wohnung umgebracht zu haben.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll die Frau den Mann am 24. Dezember mit einem Messer in die Brust gestochen haben. Anschließend habe sie seine Wohnung verlassen und ging nach Hause. Der Mann ist den Angaben zufolge in seiner Wohnung verblutet. Am ersten Weihnachtsfeiertag habe die Feuerwehr die Leiche nach einem Hinweis eines Bekannten gefunden.

Als die Polizei die Frau festnahm, fand sie auch die mutmaßliche Tatwaffe. Unklar ist , ob es sich um eine Beziehungstat handelt. Den Angaben zufolge behauptet die Frau, der Mann habe sie verbal sexuell belästigt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Totschlags gegen die Frau. Möglicherweise ist die Frau alkoholkrank, deswegen könnte sie vermindert schuldfähig sein, so die Ermittlungsbehörde. Über die näheren Umstände der Tat konnte die Behörde noch keine Auskünfte geben.