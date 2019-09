Das Forschungsinstitut für Anorganische Werkstoffe in Höhr-Grenzhausen erhält vom Land mehr als fünf Millionen Euro Fördergelder. Mit dem Geld soll ein Kompetenzzentrum für den 3D-Druck von Keramik entstehen. Nach Angaben des Instituts können mit 3D-Druckern Keramiken in nahezu jede beliebe Form gebracht werden, ohne aufwändig bearbeitet zu werden. Das sei viel schneller, gründlicher und billiger als herkömmliche Verfahren und gelte deshalb auch als eine der Schlüssel-Technologien der Zukunft. Im Kompetenzzentrum soll nicht nur an der Technik geforscht werden, sondern Unternehmen können ihre Produkte dort testen und entwickeln, ohne sich selbst die teuren 3D-Drucker kaufen zu müssen. Besonders geeignet sei das Verfahren zum Beispiel für Zahnkronen, Prothesen oder bei besonders kleinen Keramik-Bauteilen in Computern und Handys.