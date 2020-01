per Mail teilen

Seit einiger Zeit stinkt es rund um den Hillscheider Forst im Westerwald – Schuld daran sind nach Ansicht der Forstleitung Tierschützer. Diese hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich der "Thiel’s Hütte" bei der letzten Drückjagd Anfang Dezember große Mengen einer Chemikalie versprüht. Bei der Chemikalie handelt sich nach Angaben des Revierleiters wohl um das Mittel „Hukinol“, das normalerweise benutzt wird, um Wildtiere von landwirtschaftlichen Flächen fern zu halten. Es sei nicht giftig, würde aber sehr stark stinken. Bemerkt habe er diesen Geruch bereits am Tag der Drückjagd. Aber erst rund um die Weihnachtstage habe es vermehrt Beschwerden gegeben, weil in dieser Zeit die "Thiel’s Hütte" im Forst zu einer Weihnachtshütte umgestaltet wird und als beliebtes Ausflugsziel gilt. Der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Höhr-Grenzhausen, Thilo Becker, verurteilt das mutmaßliche Vorgehen der Tierschützer. Es sei unumgänglich, den Tierbestand im Hillscheider Forst mit Drückjagden zu kontrollieren, so Becker.