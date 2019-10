Nach einem Unfall mit neun Fahrzeugen und einem Motorrad war die Hauptstraße in Weißenthurm bei Koblenz gesperrt. Schuld war möglicherweise ein Autofahrer mit einem riskanten Überholmanöver.

Nach ersten Informationen der Polizei war ein Autofahrer offenbar zu schnell in der engen Hauptstraße in Weißenthurm von Andernach nach Mülheim-Kärlich unterwegs. Beim Überholen streift er zunächst den überholten Wagen. Als er noch an weiteren Fahrzeugen vorbei wollte, touchierte er mehrere andere Pkw. Sie wurden durch den Aufprall teilweise auf geparkte Fahrzeuge am Straßenrand geschoben.

Dauer 0:35 min Massen-Karambolage Weißenthurm Nach einer Massenkarambolage ist die Hauptstraße in Weißenthurm bei Koblenz am Freitag stundenlang gesperrt worden.

Hauptstraße ist dicht

Laut Polizei überschlug sich der Unfallverursacher, dabei wurde er schwer verletzt. Ein weiterer Beteiligter wurde leicht verletzt. Die Hauptstraße in Weißenthurm wurde voll gesperrt und eine Umleitung eingerichtet.