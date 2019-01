Die Weihnachtsbaum-Produzenten im Norden von Rheinland-Pfalz sind zufrieden mit der diesjährigen Qualität der Bäume. Der trockene Sommer habe keine allzu großen Schäden angerichtet. Vor allem die Nordmanntanne habe den extremen Sommer gut überstanden, sagen die Weihnachtsbaum-Produzenten. Sie sei robust, weil ihre Wurzeln tief in die Erde reichten und sie an heiße Temperaturen gewöhnt sei. Sehr gelitten hingegen hätten die Jungpflanzen. Hier habe es stellenweise sogar Totalausfälle gegeben. Ob die Bäume in diesem Jahr früher ihre Nadeln verlieren, sei schwer abzuschätzen, so ein Produzent aus dem Hunsrück. Kunden sollten ihre Bäume so frisch geschlagen wie möglich kaufen. Und darauf achten, dass sie immer genug Wasser bekommen. Es könne durchaus sein, dass die Weihnachtsbäume in diesem Jahr einen gewissen Nachholbedarf hätten - auch die Nordmanntannen.