Ein 84-Jähriger, der am Donnerstag vergangener Woche bei einem Unfall in Hahnstätten im Rhein-Lahn-Kreis schwer verletzt worden war, ist im Krankenhaus gestorben. Das gab die Polizei am Dienstag bekannt. Ein Lastwagenfahrer hatte den Mann übersehen, als dieser eine Straße überqueren wollte. Der Mann stürzte und zog sich dabei schwerste Kopfverletzungen zu.