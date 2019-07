Ein Hacker hat versucht, ein Altenheim in Linz am Rhein zu erpressen. Wie die Polizei mitteilte, hat der Absender einen Computer-Virus über eine Bewerbungsmail in das System der Einrichtung geschleust. Dieser Virus sorge dafür, dass Dateien nicht mehr geöffnet werden können. Der Absender fordert laut Polizei eine vierstellige Summe in der digitalen Währung Bitcoin. Wenn das Geld nicht überwiesen werde, würden alle Daten gelöscht. Die Polizei ermittelt.