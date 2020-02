Die Naturschutzinitiative mit Sitz im Westerwald kritisiert die geplante Erweiterung des Windparks am Hartenfelser Kopf bei Hachenburg. Die beiden neuen Windräder würden unter anderem Vögel in der Umgebung gefährden, heißt es. Die Genehmigung für die zusätzlichen Windräder sei erteilt worden, obwohl sich das Nest eines Rotmilans in der Nähe befinde, kritisieren die Naturschützer. Außerdem liege der geplante Standort in einem Vogelschutzgebiet. Die Naturschutzinitiative lässt daher eigenen Angaben zufolge rechtliche Schritte gegen die Genehmigung prüfen. Die Kreisverwaltung des Westerwaldkreises hatte Mitte Januar über die Erweiterung des Windparks informiert. Demnach sollen zwei neue Windkraftanlagen in der Nähe der Ortsgemeinde Herschbach gebaut werden. Der Windpark ist nach Angaben des Kreises schon jetzt der größte im Westerwaldkreis. Dort stehen insgesamt 26 Windräder.