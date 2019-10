Das ist eine Hiobsbotschaft für den Mittelrhein: Die beiden Standorte der Loreley-Kliniken in St. Goar und in Oberwesel werden geschlossen. Der eine Ende 2019, der andere 2020.

Nach Angaben der Marienhaus GmbH wurden die rund 350 Mitarbeiter heute bei einer Versammlung über die geplanten Schließungen informiert. Demnach soll die Loreley-Klinik in St. Goar Ende 2019 schließen und die in Oberwesel im März 2020.

In einer Pressemitteilung der Marienhaus GmbH heißt es wörtlich: "An dieser bitteren Entscheidung führt kein Weg vorbei." Das Seniorenzentrum werde auf alle Fälle weitergeführt und parallel zur Schließung der Loreley-Kliniken das Heilig-Geist-Hospital in Bingen gestärkt.

Gutachter: Keine Variante ist wirtschaftlich

Nach Angaben eines Sprechers hatte eine externe Wirtschaftsprüfung ergeben, dass keine der geplanten Varianten wirtschaftlich tragfähig gewesen wäre, um die Standorte zu retten – unter anderem war immer wieder eine Zusammenlegung beider Kliniken an einem Standort im Gespräch.

Doch nach Angaben der Marienhaus GmbH kommt der Gutachter zu dem Schluss, dass sich die lange favorisierte Zusammenlegung in Oberwesel selbst dann nicht rechnet, wenn der Umbau komplett vom Land bezahlt würde und der Eigenanteil der Klinik in Millionenhöhe entfiele.

Gesellschafter sehen Schuld bei Bundespolitik

Verantwortlich für das Ende der Loreley-Kliniken sind nach Ansicht der Gesellschafter die von der Politik auf Bundesebene verschärften gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor allem für kleine Kliniken. Dazu kämen die überproportional gestiegenen Tariflöhne und die verstärkten Prüfungen durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen, die die Loreley-Kliniken letztlich in die Knie gezwungen hätten.

Nach der Schließung der Loreley-Kliniken in St. Goar und Oberwesel müssen die Menschen am Mittelrhein weite Wege in Kauf nehmen: Die nächsten Krankenhäuser liegen unter anderem in Boppard, Bingen oder in Simmern.