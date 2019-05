Die Polizei sucht weiter nach Unbekannten, die am Wochenende eine katholische Kirche in Großholbach im Westerwald geschändet haben.

Am Wochenende schlugen die Täter ein Kirchenfenster ein, um in das Gebäude einsteigen zu können. In der Kirche rissen sie die Jesus-Figur vom Kreuz, steckten sie in Brand und schwärzten ihr Gesicht. Die Täter warfen noch weitere Gegenstände um oder rissen sie von den Wänden. Außerdem urinierten sie in den Mittelgang.

Kirchenvertreter schätzen den Sachschaden auf bis zu 10.000 Euro. Der symbolische Wert der Gegenstände sei aber nicht zu beziffern.