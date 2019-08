Hier wird es nass: In Nassau an der Lahn werden am Samstag bis zu 2.000 Zuschauer zur 12. Nassauer Drachenboot-Meisterschaft erwartet.

Zehn Mannschaften treten in 10-er und 20-er Drachenbooten gegeneinander an. Rund 450 Sportler machen bei den 40 Rennen mit. Die Regattastrecke ist etwa 270 Meter lang, und zwar die Lahn aufwärts zwischen der Kaltbachmündung und der Kettenbrücke in Nassau. Die teilnehmenden Paddler fahren insgesamt etwa 21.600 Meter und benötigen dafür 8.000 Paddelschläge. Los geht’s um 12 Uhr - die Siegerehrung ist um 20 Uhr.

