Mehr als 30.000 Närrinen und Narren sind zum Fastnachtsumzug nach Heimbach-Weis gekommen. Nach der mutmaßlichen Amokfahrt in Volkmarsen war der Zug in Neuwied besonders gesichert worden.

Die Veranstalter blockierten mit Streufahrzeugen der Straßenmeisterei die wichtigsten Zufahrtsstrecken. Im Zug selbst liefen zahlreiche Sicherheitskräfte mit. Rundherum wurden die Absperrungen von Polizisten gesichert.

Einer der ältesten Umzüge im Rheinland

Am größten Umzug in der Region an Veilchendienstag nahmen nach Angaben der Veranstalter mehr als 30 Fußgruppen, 15 Festwagen und 14 Musikkapellen teil.

Bei dem traditionellen Umzug ziehen die Narren seit 1827 immer am Karnevalsdienstag durch den Neuwieder Stadtteil. Damit gehört der Umzug in Heimbach-Weis zu den ältesten im Rheinland.