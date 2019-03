Die ehemalige Gaststätte in Braubach, die am Freitag gebrannt hat, ist laut Polizei akut einsturzgefährdet. Das erschwere auch die Suche nach der Brandursache. Die Beamten sprechen von einem hohen Sachschaden.

Dauer 00:37 min Brand in Braubacher Altstadt Lichterloh brennt es in der Altstadt in Braubach am Mittelrhein. Nach Angaben der Polizei wurde dabei niemand verletzt. Jedoch musste für den Einsatz die Bahnstrecke und die Bundesstraße gesperrt werden.

Wegen des Zustands des Hauses gebe es, so die Polizei, auch noch kein Gutachten zur Brandursache. Das Feuer war am Freitag in dem Fachwerkhaus in Braubach bei Koblenz ausgebrochen. Die Bewohner blieben alle unverletzt.

Die rechtsrheinische Bahnstrecke wurde gesperrt, weil die Oberleitung der Bahn abgeschaltet werden musste. Bis dies nicht geschehen war, konnte die Feuerwehr den Dachstuhl nicht mit ihrer Drehleiter löschen. Die rechtsrheinische Bahnstrecke ist Europas meistbefahrene Güterzugstrecke. Sie konnte am Freitagnachmittag gegen 17 Uhr wieder freigegeben werden. Auch die parallel dazu liegende Bundestraße 42 musste laut Polizei gesperrt werden. Sie wurde gegen Mitternacht wieder freigegeben.

Flammen und dichter Rauch in Braubach SWR

Nach ersten Informationen wohnte ein älteres Ehepaar in der ehemaligen Gaststätte. Sieben Feuerwehreinheiten, Rettungskräfte und die Polizei aus dem Rhein-Lahn-Kreis waren im Einsatz.

Bei dem Haus handelt es sich um das ehemalige Wirtshaus "Am alten Fischtor" in der Braubacher Altstadt. Über Braubach war eine weithin sichtbare, riesige Rauchwolke zu sehen.