Lange dauerte die Vorbereitung für die Dalí-Arp-Ausstellung in Remagen. Das, was das Arp-Museum nun ab diesem Wochenende zeigt, ist ein Paukenschlag für Kunstinteressierte - mit Leihgaben u.a. aus New York, London und Spanien.

Es ist die erste Ausstellung dieser Art: Dalí und Arp vereint in einem Museum. Das Arp-Museum in Remagen widmet den beiden großen Surrealisten die Ausstellung "Die Geburt der Erinnerung" und hat dazu aus der ganzen Welt Kunstwerke zum Erinnern zusammengetragen.

Dauer 2:14 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Werke von Dalí in Remagen Den Künstlerstar Salvador Dalí ausstellen, das ist ein großer Wurf. Dem Arp Museum in Remagen ist das gelungen. Am Sonntag wird dort die Schau "Salvador Dalí und Hans Arp. Die Geburt der Erinnerung" eröffnet. Video herunterladen (5,5 MB | MP4)

Drei Jahre dauerten die Vorbereitungen. Die Remagener klopften in aller Welt an, um bei Privatsammlern und großen Museen Exponate zu erbitten. 25 Dalí-Kunstwerke haben so den Weg an den Rhein gefunden. Erstmals hat auch das Dalí-Museum im spanischen Figueres Werke ins Ausland verliehen.

Surreale Zeit in Paris ab 1929

Für einige Jahre hielten sich beide Künstler in Paris auf, ab 1929. Dort waren Hans Arp und Salvador Dalí beeindruckt vom surrealen Manifest des Schriftstellers André Breton.

Ausstellung „Salvador Dalí und Hans Arp. Die Geburt der Erinnerung” Hans Arp, der Namenspatron des Hauses, wird allgemein dem Dadaismus zugeordnet, aber immer wieder tauchten in seinem Werk auch surreale Aspekte auf. Salvador Dalí sagte 1928 „Lassen wir Picasso beiseite. Wir werden lernen müssen uns mit Arp besser zu verstehen.“ — Im Bild: Hans Arp mit Nabelmonokel Arp Museum Bahnhof Rolandseck / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Nur ein Jahr später begegnen sich die Künstler in Paris und Dalí malte das Bild „Die erleuchteten Lüste“, auf dem fliegende Steine, nackte Frauen, blutige Messer, surreale Architekturen und Löwenköpfe auftauchen. Ein Schlüsselwerk sagt Kuratorin Astrid von Asten, die darin eine Parallele zu Arps lyrischem Text „Die Luft ist ein Löwe“ sieht. — Im Bild: Dalí, Traum verursacht durch den Flug einer Biene um einen Granatapfel Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Auch der Torso, die Puppe, das Vasenmotiv und amorphe zerfließende Gebilde finden sich in den Bildern Dalís und der Poesie Arps. Hier haben Körper Schubladen und Hummer sind Telefonhörer. Obwohl es keinerlei direkte Bezüge gibt, ist das Vokabular beider Künstler zwischen 1928 und 1938 ähnlich. — Im Bild: Dalí, Die Metamorphose des Narziss Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen „Es geht um die Parallelen und es geht um diese gemeinsame Welt des Unbewußten, was sie zutage treten lassen“, sagt von Asten. Schöpfte Arp seinen Surrealismus aus dem Prinzip des Zufalls, indem er Papierschnipsel zu Boden fallen ließ und das Ergebnis als Collage festhielt, so lebte Dalí von seinen Träumen und Traumata. — Im Bild: Arp, Torso mit Nabeln Arp Museum Bahnhof Rolandseck / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Fantastische Bilder Dalís wie die „Badende“, die „Spektralkuh“ oder „Die Anpassung der Begierden“ stehen im Arp Museum amorphen Reliefs wie der „Wolkenmuschel“ oder dem Torso „Knospenkranz“ von Hans Arp gegenüber. Immer wieder ist das verbindende Element die Poesie. — Im Bild: Dalí, Spektralkuh Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Arp schreibt „Rosen schreiten auf einer Straße aus Porzellan“, Dalí malt eine blutrote Rose am Himmel schwebend über einer flachen futuristischen Landschaft. Aber diese innere Beziehung ist nicht von Dauer. Bei einer Surrealisten-Ausstellung 1938 in Paris offenbaren sich tiefe Gräben. — Im Bild: Arp, Kleine Sphinx Arp Museum Bahnhof Rolandseck / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Während Dalí bei einer Mannequin-Installation „Les plus belles rues de Paris“ eine mit vielen Attributen seiner sexuellen Begierden und obsessiven Visionen gespickte Figur beiträgt, stülpt Arp seiner Mannequin-Puppe einen schwarzen Sack über und negiert das gesamte Format — als Einziger. — Im Bild: Arp, Blatt einer Frau Arp Museum Bahnhof Rolandseck / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Kuratorin Astrid von Asten zeigt über die Kunstwerke hinaus gemeinsame Wege von Dalí und Arp mithilfe von Dokumenten, Fotos, Filmen und sie legt frappierende Bezüge offen, aber auch gravierende Unterschiede. Ein Highlight der Ausstellung ist die Rekonstruktion des Pavillon „Dream of Venus“, das erste Environment, das Dalí für die Weltausstellung 1939 in New York entwarf. — Im Bild: Dalí, Der Traum der Venus Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen Ein anderer Aspekt der Ausstellung ist die Selbstvermarktung von Salvador Dalí, der als Künstler Hoch- und Popkultur zusammengebracht hat. Eine spektakuläre Schau mit zwei Protagonisten, die die Moderne mitbestimmt haben und sich für ein paar Jahre nahe waren. Unbedingt sehenswert. — Im Bild: Dalí, Hummertelefon Arp Museum Bahnhof Rolandseck / Fundació Gala-Salvador Dalí, Figueres / VG Bild-Kunst, Bonn 2020 Bild in Detailansicht öffnen

Dalí und Arp entwickelten ihre eigene surreale Formensprache immer weiter. Arp verfolgte die Abstraktion und seine biomorphen Strukturen. Dalí entwickelte seine Traumlandschaften, in denen er, wie er selbst sagte, spazieren gehen können möchte.

3D-Sapziergang á la Dalí mit Hilfe aus Mainz

Der Spaziergang durch eine Dalí-Landschaft wird in Remagen möglich sein. Im Auftrag des Arp-Museums entwickelte der Fachbereich Gestaltung/Mediendesign der Hochschule in Mainz eine "augmented reality" 3D-Brille. Mit deren Hilfe ist ein 360-Grad-Rundumblick möglich, bei dem zum Beispiel Dalís Tiger in der Landschaft erscheint. Laut Museumsdirektor Oliver Kornhoff in Remagen war das Dalí-Museum in Figueres begeistert von der Entwicklung, nannte sie "so dalínesk".

Welche Spuren haben Dalí und Arp bis in die Gegenwart?

Der Direktor des Arp-Museums Kornhoff stellt den beiden klassischen Surrealisten den zeitgenössischen Künstler Jonas Burgert aus Berlin an die Seite - beziehungsweise eine Etage tiefer im Arp-Museum. Burgert werde hier mit seinen surrealen Bezügen und Szenarien zum Schanier, sagte Kornhoff dem SWR. Burgert fertigte extra für seine Einzelschau in Rheinland-Pfalz neue großformatige Auftragsarbeiten.