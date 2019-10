Eine Studie zur Reform des Bistums Trier sorgt für viel Aufsehen. Die Initiative "Kirchengemeinde vor Ort" fordert, die umstrittene Kirchen-Strukturreform umgehend auszusetzen. Ein engagierter Katholik äußert sich.

Jeder dritte Katholik überlege laut Studie, wegen der Reform auszutreten. Die Bistumsreform wird derzeit viel diskutiert und kritisiert, auch bei den Mitgliedern der Koblenzer Katholischen Gemeinden. Einer von ihnen ist Peter Markovic. Wie er engagieren sich seit Jahren zahlreiche Katholischen Christen im Bistum Trier. Er ist 59 Jahre alt und Pfarrgemeinderat in der Gemeinde St Josef in Koblenz.

Selbst aktiv werden

Der Koblenzer sieht in der Bistumsreform vor allem eine Chance und eine Aufgabe für jeden, der aktiv am Gemeindeleben teilnehmen will. Denn das Gemeindeleben hänge von jedem Einzelnen ab, sagt der Koblenzer.

Dauer 0:11 min Das ist die andere Seite der Medaille "Das ist die andere Seite der Medaille"

Wie in allen Gemeinden kommen auch in der St Josef-Kirche in der Koblenzer Vorstadt immer weniger Menschen in die Gottesdienste. Es gibt immer weniger junge Männer, die Priester werden wollen. Die Gemeinden sterben und die Menschen, die sich in den vergangenen Jahren engagiert haben, werden für die Gemeindearbeit zu alt. Hinzu kommt der Nachwuchsmangel in der Katholischen Kirche. Immer weniger junge Männer entscheiden sich beruflich für das Priesteramt.

Dauer 0:17 min Nicht auf Frauen verzichten Wir können nicht auf Frauen verzichten

Peter Markovic hat Verständnis für die Kritik. Um so mehr würde er sich wünschen, dass jüngere Katholische Christen in den Gemeinden nachrücken und ihre eigene, neue und veränderte Kirchengemeinde mitgestalten. Das künftige Gemeindeleben sei dabei jedoch vor allem von Engagement des Einzelnen abhängig. Auch beim Gottesdienst oder seelsorgerischen Aufgaben, die bis jetzt Pfarrer oder Priester übernehmen. Der Pfarrgemeinderat aus Koblenz sieht die Reform also als Anstoß für eine grundlegende Veränderung in der Kirche.