Zahlreiche Menschen haben sich am Samstag in Remagen mit mehreren Protestaktionen gegen eine Demonstration von Rechtsextremisten gestellt. Später gerieten am Bonner Bahnhof linke und rechte Gruppen aneinander.

Die Polizei rückte mit zahlreichen Kräften der Bundes- und Landespolizei an. Menschen seien durchs Gleis gelaufen, es sei zu turbulenten Szenen gekommen, sagte ein Polizeisprecher. Der Bahnhof wurde für kurze Zeit gesperrt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Polizei in Bonn ermittelt unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs.

Polizisten sichern einen Bahnsteig am Bonner Hauptbahnhof dpa Bildfunk picture alliance/Thomas Kraus/dpa

Wie der Sprecher weiter mitteilte, war vor der Prügelei eine mit zahlreichen Demonstranten besetzte Regionalbahn kurz nach 18 Uhr am Bonner Hauptbahnhof eingetroffen. Unvermittelt seien dann rund 20 Menschen, die die Polizei der rechten Szene zuordnete, sowie 100 Menschen, die der linken Szene zugerechnet wurden, aufeinander losgegangen.

Polizei wertet Videoaufnahmen aus

Ein Sprecher der Bundespolizei sagte am Sonntag, derzeit würden Videoaufnahmen der Schlägerei ausgewertet. "Wir haben die beteiligten Personen kontrolliert und ihre Personalien aufgenommen." Mit Hilfe der Aufnahmen könnten mögliche Straftaten den beteiligten Personen zugeordnet werden, um Verfahren einleiten zu können.

Proteste gegen rechte Demo

In Remagen hatte es am Samstag eine Demonstration von Rechtsextremisten gegeben. Die Strecke für deren Aufmarsch mit etwa 130 Teilnehmern sei "aufgrund von Störaktionen" kurzfristig verlegt worden, sagte eine Polizeisprecherin am Nachmittag.

Gleichzeitig gab es mehrere Gegendemonstrationen in Remagen. Allein an einer Demonstration linker Gruppen beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 900 Menschen.

Jedes Jahr treffen sich im November Neonazis in Remagen. (Archivbild) SWR

Ministerpräsidentin Dreyer: "Niemals an die Gewalt gewöhnen"

Ebenso gab es nahe der Fachhochschule und auf dem Marktplatz ein multikulturelles Friedensfest - mit Musik, Sportaktionen und dem Läuten einer Friedensglocke.

An der Kundgebung eines breiten Bündnisses nahm auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) teil. "Wir dürfen und wir werden uns niemals an den Hass, an die Hetze, an die Gewalt und an die Morde der Rechtsextremisten gewöhnen", sagte Dreyer nach einer Mitteilung der Staatskanzlei. Die lange Reihe rechtsextremer Gewalttaten zeige: "Die Ideologie einer reinen deutschen Volksgemeinschaft tötet."

Schild der Gegendemonstranten (Archivbild) SWR

Der seit 2009 veranstaltete "Gedenkmarsch für die Toten in den alliierten Rheinwiesenlagern" ist laut DGB Koblenz der größte jährliche Naziaufmarsch in Rheinland-Pfalz. Der Landkreis Ahrweiler hatte in der Vergangenheit versucht, die Veranstaltung zu verbieten. Das Oberverwaltungsgericht Koblenz hob das Verbot 2011 jedoch auf.