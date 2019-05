Der Kampf gehörte zu Niki Lauda wie seine rote Kappe. Prägend für sein Leben war der schwere Unfall am Nürburgring 1976 - nach dem er sich zurückkämpfte, mit dessen Spätfolgen er aber ein Leben lang zu ringen hatte.

55 schreckliche Sekunden dauerte der Horror-Unfall. Sein Ferrari wurde zur Falle an diesem schwülen Sommertag im Jahr 1976. 800 Grad Hitze umschlossen ihn, das Auto begann zu schmelzen, Dämpfe verätzten seine Lunge. Doch Lauda überlebte den Feuerunfall am Nürburgring, fuhr wieder Rennen.

Der Unfall wurde damals nicht von den Fernsehkameras, sondern nur von Amateurfilmern aufgezeichnet. Die Aufnahmen lassen erkennen, wie Laudas Ferrari nach der Durchfahrt des Linksknicks, der heute inoffiziell nach Lauda benannt wird, plötzlich nach rechts abdriftet, gegen eine Felswand prallt, die Fahrbahn entlangschleudert und in Flammen aufgeht.

Nach einem Zusammenstoß in der zweiten Runde beim Grand Prix auf dem Nürburgring am 1. August 1976 brennt der Ferrari des österreichischen Formel-1-Weltmeisters Niki Lauda. dpa Bildfunk Picture Alliance

Dann kommt Laudas Lebensretter: Arturo Merzario. Der Italiener stellt seinen Wagen sofort ab, rennt zu dessen brennendem Wrack. Er hört Lauda schreien. Merzario befreit ihn aus dem Wagen. "Als ich ankam, war er schon bewusstlos, hing leblos in den Gurten. Die waren von seinem verzweifelten Kampf gegen den Tod total verdreht", erzählte Merzario einmal der "Bild am Sonntag".

Vorerst letztes Rennen auf dem Nürburgring

Der Nürburgring galt in den siebziger Jahren als gefährlichste Strecke in der Formel 1. Wegen der Hanglage konnten an vielen Stellen keine breiten Auslaufzonen errichtet werden. Zudem mussten Rettungssanitäter bei Unfällen oft kilometerweite Wege bis zur Unfallstelle zurücklegen.

Schon vor dem Rennen am 1. August 1976 stand fest, dass die Formel 1 aufgrund von Sicherheitsmängeln auf der Nordschleife zum letzten Mal auf dem Nürburgring stattfinden würde. Laudas Unfall war aber nicht die Ursache für die Verlegung des Großen Preises von Deutschland nach Hockenheim. Er und weitere Fahrer hatten den Kurs im Vorfeld scharf kritisiert.

Dauer 00:46 min Wie SWR-Reporter Fritz Danco den Lauda-Unfall erlebte Im Interview schildert Sportreporter-Legende Fritz Danco die dramatischen Minuten nach dem Lauda-Unfall am Nürburgring.

Nach sechs Wochen wieder im Cockpit

Nach dem Unfall wird Lauda in der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik in Ludwigshafen behandelt. Seine damalige Frau Marlene erzählte, dass die Ärzte nicht damit rechneten, dass er überlebt. Sie irrten - Lauda kämpfte. Nur 42 Tage später saß er in Monza wieder im Rennwagen und wurde Vierter. "Wie kann der Depperte wieder fahren, wenn er gerade verbrannt ist?", fragte Lauda einmal stellvertretend für alle Kritiker und Zweifler. Bei den Fans sorgt das schnelle Comeback für große Bewunderung.

"Die schnelle Rückkehr gehörte zu meiner Strategie, nicht lange daheim zu sitzen und darüber nachzugrübeln, warum und wieso mir das Ganze widerfahren ist."

Das Ende der Nordschleife

Bereits neun Monate nach dem Unfall kehrte Lauda unter großem Medieninteresse zurück auf den Nürburgring. Dort wurde nach einer Begehung entschieden, dass nie wieder auf der Nordschleife Formel 1 gefahren werden soll.

Lauda betonte damals in einem Interview, es sei nicht so, dass er den Nürburgring nicht mag, weil er dort Unfälle hatte. "Ich finde, man soll das völlig emotionslos betrachten." Er habe sich bemüht, eine Entscheidung in seinem und in dem Sinne der Fahrer zu treffen.

Dauer 00:30 min Lauda zum Ende der Nordschleife in der Formel 1 (1977) Im Interview erklärt Nikki Lauda seine Position zur Entscheidung, keine Formel-1-Rennen mehr auf der Nordschleife zu fahren.

Transplantationen als Spätfolgen

Laudas Unfall sorgte für lebenslange gesundheitliche Beschwerden.

Im Sommer vergangenen Jahres war Lauda eine Lunge transplantiert worden. Durch die Spätfolgen hatte er sich zuvor schon zweimal einer Nierentransplantation unterziehen müssen. Nach einer Grippe-Erkrankung musste er im Januar erneut im Krankenhaus behandelt werden.

Am Montag verstarb Lauda im Alter von 70 Jahren im Kreis seiner Familie in Wien. Er hinterlässt vier Kinder - zwei aus erster Ehe mit Marlene Knaus und Zwillinge mit Birgit Lauda, geborene Wetzinger, die er 2008 heiratete.