Einige Bürgermeister aus dem Norden des Landes stehen der Idee, ein "Windbürgergeld" einzuführen, kritisch gegenüber. Die SPD hatte gefordert, Menschen finanziell zu belohnen, die in ihrer Nachbarschaft Windkrafträder akzeptieren.

Michael Boos, Verbandsgemeindebürgermeister aus dem Hunsrück, sagte dem SWR, anstatt einzelnen Menschen Geld zu geben, müsse seiner Meinung nach die Gemeinschaft finanziell von Windkrafträdern profitieren. In Simmern-Rheinböllen werde deshalb darauf geachtet, dass Windräder nicht auf Privatgelände gebaut werden, sondern auf Grundstücken der Gemeinden.

Zu großer bürokratischer Aufwand

Auch Gerrit Müller, der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rennerod aus dem Westerwald, sieht das "Windbürgergeld" kritisch. Auszahlungen an einzelne Haushalte könnten sich zum "Verwaltungsmonster" entwickeln, so Müller wörtlich. Wegen der Grenzen seiner Verbandsgemeinde zu Hessen und Nordrhein-Westfalen sehe er einen großen bürokratischen Aufwand. Auch er ist der Meinung, es sei wichtig, dass die Gemeinschaft profitiere. In Rennerod setze er deshalb auf einen Solidarpakt. Werde ein Windrad gebaut, fließe automatisch ein Teil der Einnahmen an alle Orte der Verbandsgemeinde.

Bürgergenossenschaften stärken

Bei Harald Klöckner, dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Hachenburg trifft der Vorschlag des "Windbürgergeldes" ebenfalls auf Kritik. Auch in seiner Verbandsgemeinde gibt es nach seinen Angaben bereits einen Solidarpakt, der die Einnahmen durch Windkrafträder auf die Ortschaften verteilt. Statt einzelne Haushalte zu belohnen oder zu entschädigen, sollten Bürgergenossenschaften gestärkt werden.