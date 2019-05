Ausgerechnet am Rosenmontag wütete Sturmtief Bennet im Norden von Rheinland-Pfalz, der große Karnevalsumzug in Wirges wurde abgesagt. Am Donnerstag kommt der "Zuch" jetzt aber doch noch.

Windböen, Hagel, Regenschauer und eisige Temperaturen - am Rosenmontag am 4. März war es durch das Sturmtief Bennet auch im Norden von Rheinland-Pfalz echt ungemütlich. In Wirges wurde der Rosenmontagsumzug deshalb kurzfristig abgesagt - und auf Christi Himmelfahrt verschoben.

Auch die "Amazonen" in Wirges freuen sich auf den Rosenmontagsumzug am "Vatertag". (Archivfoto) Wirgeser Karnevalsgesellschaft e.V.

Am 30. Mai soll der Rosenmontagsumzug um 13.11 Uhr in Wirges losgehen, sagt der Erste Vorsitzende der Karnevalsgesellschaft 1954, Burkhard Memmesheimer. Er endet gegen 14.30 Uhr am Bürgerhaus. Fast alle 60 Zugnummern seien angemeldet, Teilnehmer, die schon am 4. März dabei sein wollten - darunter Fußgruppen, Motivwagen und Musikvereine.

2.000 Besucher erwartet

Der Wirgeser Karnevalsverein hat rund 200 Kisten mit Wurfmaterial aufgehoben, die die Narren am "Vatertag" an die Besucher am Straßenrand verteilen. Die Karnevalsgesellschaft rechnet mit etwa 2.000 Besuchern. Danach wird bei einer After-Zug-Party weitergefeiert.

Rosenmontagsumzug auch in Kleinmaischeid

Auch in Kleinmaischeid im Kreis Neuwied ziehen am Samstag die Narren durch die Stadt. Auch hier musste der Rosenmontagsumzug wegen des Sturmtiefs Bennet ausfallen. Am 1. Juni um 17.30 Uhr wird er in Kleinmaischeid nachgeholt. Danach wird rund ums Bürgerhaus weitergefeiert, heißt es auf der Internetseite der Karnevalsgesellschaft Kleinmaischeid.