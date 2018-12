Wegen starkem Wind sind am Freitagabend in Puderbach zwei Bäume auf eine Hochspannungsleitung gefallen. Es kam zu einem Kurzschluss. Deshalb blieb es in Teilen der Verbandsgemeinde dunkel.

Zwei Fichten erwischten die Drähte einer Hochspannungsleitung. Eine Leitung wurde bis auf den Boden gedrückt, es kam zum Kurzschluss und die Leitung sprühte Funken. Aufgrund der feuchten Witterung entstand kein Feuer. Durch den Kurzschluss der Hochspannungsleitung kam es aber in Teilen der Verbandsgemeinde Puderbach (Kreis Neuwied) zu Stromausfällen. Stromversorger schaltet Netz um Die Feuerwehr kontrollierte den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera und leuchtete die Einsatzstelle aus. Der Stromversorger Syna konnte durch Netzumschaltungen in großen Teilen der Verbandsgemeinde wieder kurzfristig für Strom sorgen. Nur im Ort Ratzert gab es wegen der defekten Leitung keinen Strom. Ein Notstromaggregat konnte dann das Problem beheben. Verletzt wurde niemand.