Das legendäre Musikfestival Rock am Ring hat am Freitagnachmittag bei Regen begonnen. Wie der Veranstalter mitteilte, wird es einen Besucherrückgang um fast 20 Prozent geben.

Zum Auftakt heizte auf der Hauptbühne zuerst die US-Band Greta Van Fleet den Fans in bunten Regenjacken und Gummistiefeln ein. Insgesamt sind rund 80 Bands angekündigt.

Bei Rock am Ring werden in drei Tagen rund 70.000 Zuschauer erwartet.

Das dreitägige Spektakel geht bis Sonntag über drei Bühnen. Im vergangenen Jahr hatten rund 87.000 Fans das Festival besucht. In diesem Jahr sind es laut Veranstalter nur etwa 70. 000 Besucher. Als Grund für den diesjährigen Rückgang vermuteten Fans, dass ganz große Headliner wie etwa Linkin Park oder Metallica fehlen.

Etwas Regen am Samstag, Sonnenschein am Sonntag

Der Deutsche Wetterdienst schloss am Freitag einzelne Gewitter in der Eifel zunächst nicht aus. Am Samstag sollte es bei sommerlichen Temperaturen noch gelegentlich regnen - und am Sonntag öfters Sonnenschein geben. Die meisten Fans campen nahe der Rennstrecke.

2017 wurde das Festival wegen einer Terrorwarnung unterbrochen. Die Polizei hatte drei Männer verdächtigt, die als Aufbauhelfer auf dem Festival gearbeitet hatten. Die Ermittlungen gegen sie wurden eingestellt. Auslöser des Alarms war unter anderem ein Schreibfehler gewesen.

Laut dem rheinland-pfälzischen Innenministerium werden von Mitarbeitern nun stets Kopien von Pässen verlangt. Polizei und gegebenenfalls auch Verfassungsschutz nehmen die Namen unter die Lupe. Nürburgring-Chef Mirco Markfort sagte: "Die Besucher, deren Erlebnis und ihre Sicherheit sind unser höchstes Gut."

Blitz und Donner in den Jahren 2015 und 2016

2017 musste Rock am Ring nach mehreren Blitzeinschlägen abgebrochen worden. Daraus haben die Veranstalter in diesem Jahr gelernt, wie SWR-Reporter Ansgar Zender berichtet.

Das Lineup ist international und bunt. An die 80 Musiker diverser Genres treten auf. Heute gibt es neben deutschem Rap-Rock von Casper auch Alternative Rock von Thirty Seconds to Mars auf die Ohren. Headliner am Samstag ist die britische Band Muse, die den Festivalbesuchern mit einer Mischung aus Progressive Rock, Electronic und Alternative Rock einheizen wird. Sonntag gibt es gleich zwei Headliner - die Foo Fighters und die britische Comic-Band Gorillaz stehen auf der Bühne.

Körperkontrollen beim Betreten des Geländes

Um den Festivalbesuchern vor Ort Hilfe und Informationen zu bieten, soll es diverse Info Points geben. Sicherheitsvorkehrungen stehen dieses Jahr wieder im Fokus. Bereits bei der Anreise würden Gepäck- und Taschenkontrollen vorgenommen. Besucher mit großem Gepäck und voll beladenen Bollerwagen müssen sich laut Veranstalter auf erhebliche Wartezeiten einstellen, bis sie auf die Campingplätze können. Auch beim Betreten des Veranstaltungsgeländes soll es intensive Körperkontrollen geben.

Gerüstet für Worst-Case-Szenarien

Mit Blitzschutzzonen auf dem Camping- und Festivalgelände wollen die Veranstalter für Sicherheit bei Unwettern sorgen. Nach eigenen Angaben ist der Aufenthalt bei Gewittern im Freien so sicher wie in geschlossenen Gebäuden. Daher müsse das Festivalgelände im Fall eines Unwetters nicht geräumt werden.