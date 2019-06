Sind Rucksäcke und Trinkflaschen auf dem Festival-Gelände erlaubt? Wird das Festival bei Unwetter abgebrochen? Hier gibt's alle Antworten zum Thema Sicherheit bei Rock am Ring.

Was ist bei der Anreise und beim Campen zu beachten?

Beim Betreten der Campingfläche werden Gepäck- und Taschenkontrollen durchgeführt. Wer mit Bollerwagen und großem Gepäck anreist, muss mit mehr Wartezeit rechnen. Am besten bei Anreise erstmal nur das nötigste Gepäck mitnehmen, um das Zelt aufzubauen und einzurichten. Wer mit Freunden zusammen zelten möchte, sollte am besten zusammen anreisen. Es ist verboten, einen Zeltplatz frei zu halten. Auch Wildcampen außerhalb der gekennzeichneten Flächen ist verboten.

Dauer 0:25 min Polizei sieht keine konkrete Gefährdungslage Die Polizei ist mit einer dreistelligen Zahl von Beamten vor Ort, um für die Sicherheit der Rock-Fans zu sorgen. Polizeisprecher Lars Brummer

Für Wohnmobile und Anhänger gibt es einen extra Caravanbereich. Auf dem Campingplatz dürfen sie nicht geparkt werden.

Camping-Gaskocher mit Gaskartuschen bis 450 Gramm maximalem Füllgewicht sind erlaubt. Auch CO2-Flaschen für Getränke-Zapfanlagen sind bis zu 500 Gramm Füllgewicht erlaubt. Grillen ist mit Klein-Grills erlaubt, offene Lagerfeuer sind aus Sicherheitsgründen tabu.

Müll ist an den dafür eingerichteten Müllsammelplätzen in die bereitgestellten Tonnen und Container zu entsorgen. Zusätzliche Mülltüten werden kostenlos von den Ordnern verteilt. Glasflaschen und Glasbehältnisse sind verboten.

Welche Gegenstände sind auf dem Festivalgelände erlaubt?

Wer aufs Festivalgelände will, muss durch eine intensive Körperkontrolle. Persönliche Kleidung, Handys, Geldbeutel und Schlüsselbund dürfen mitgenommen werden. In diesem Jahr sind auch wieder Gürtel- und Bauchtaschen sowie durchsichtige Rucksäcke (bis zu einer Größe von 45 x 35 x 30 Zentimeter) erlaubt. Auch die Mitnahme von leeren, faltbaren Trinkflaschen ist gestattet.

Nicht erlaubt sind Megaphone, Laserpointer, Feuerwerkskörper, Getränke und Flüssigkeiten, Waffen, Werkzeuge und professionelles Ton-, Foto- und Videoequipment. Wenn ihr Fotos oder Videos machen wollt, dann mit dem Smartphone, Einwegkamera oder einer kleinen Pocketkamera, die in die Hosentasche passt.

Auch viele Rettungskräfte sind wieder vor Ort picture-alliance / dpa

Ich habe etwas Verdächtiges beobachtet - an wen kann ich mich wenden?

Bei Verdachtsmomenten sollen sich Besucher direkt an Ordnungsdienst oder Polizei wenden. Auch bei medizinischen Notfällen oder beim Feststellen von Bränden soll umgehend das Ordnungspersonal informiert werden. Viele Rettungskräfte sind auch vor Ort. Falls keine Security oder Polizei in der Nähe ist, soll direkt die 110 oder 112 angerufen werden.

Wie kann ich mich über Gefahren informieren?

Da gibt es gleich mehrere Möglichkeiten. Die Veranstalter informieren über die Festival-App sowie über die verschiedenen Kanäle in den sozialen Medien. Außerdem wird das Warnsystem KATWARN während Rock am Ring eingesetzt. Die App versorgt die Besucher mit den wichtigsten Warnungen.

Unwetter - und jetzt? Wird Rock am Ring abgebrochen?

Laut Veranstalter finden die Konzerte grundsätzlich bei jeder Witterung statt. Auf dem Festivalgelände und in den Campingbereichen gibt es diverse Blitzschutzzonen. In diesen Bereichen vor der Volcano Stage, der Crater Stage und der Alternastage sowie auf der Start-Ziel-Geraden ist der Aufenthalt bei Gewittern im Freien so sicher wie in einem geschlossenen Gebäude. Eine Räumung des Festivalgeländes ist daher nicht notwendig. Dennoch behält es sich der Veranstalter vor, bei schweren Gewittern das Festival jederzeit zu unterbrechen oder abzusagen.

Weitere Sicherheitsinformationen gibt es auf rock-am-ring.com.