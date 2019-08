Das "New Horizons"-Festival auf der legendären Nürburgringstrecke ist zu Ende gegangen. 160 DJs und 80.000 Besucher feierten in der Eifel zu Elektro- und Technomusik.

Zufriedene Veranstalter, glückliche Besucher und jede Menge Müll Auf dem Festival "New Horizons" auf dem Nürburgring gab es am Wochenende 160 DJs, spektakuläre Lichtinstallationen und aufwändige Bühnen. Seit Donnerstag haben dort gut 80.000 Fans elektronischer Musik gefeiert. Und für viele von ihnen ging es am Sonntag aus der Eifel wieder nach Hause.

Etwa 15.000 Elektrofans campten auf dem Nürburgring-Gelände. Die Veranstalter und die Polizei seien zufrieden mit dem Verlauf. Es sei insgesamt friedlich gewesen. Laut Polizei gab es 35 Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Technofans tanzen beim Festival bis in die Nacht picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Verkehrskontrollen bei der Abreise

Die Polizei habe auch bei der Abreise Verkehrskontrollen durchgeführt, um die Fahrtüchtigkeit der Fahrer zu kontrollieren. Viele Verstöße soll es aber bislang nicht gegeben haben. Auch Verkehrsbehinderungen blieben bis jetzt aus.

Das "New Horizons"-Festival fand zum dritten Mal auf der berühmten Rennstrecke in der Eifel statt. Das "Horizons" ist unter anderem für seine fantasievoll gestalteten Bühnen bekannt. In diesem Jahr lautet das Motto "Kingdom of Fire".