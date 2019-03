Am Rosenmontag erreicht die fünfte Jahreszeit ihren Höhepunkt. Zu den prunkvollen Umzügen in Koblenz, Mayen, Neuwied oder Cochem erwarten die Karnevalsvereine mehrere zehntausend Zuschauer.

Wegen der Sturmwarnung beginnt der Rosenmontagszug in Koblenz aber zwei Stunden später als in den Jahren zuvor. Los geht es um 14.11 Uhr - mit einem leicht verkürzten Zug. Nach Schätzungen der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) sollen rund 100.000 Narren Confluentia Sabine und Prinz Hubertus von Rhenus und Mosella zujubeln. Der Zug wird aus 50 Motivwagen, 92 Fußgruppen und 19 Musikkapellen bestehen. Etwa fünf Kilometer ziehen sie von der Altstadt in die südliche Vorstadt und wieder zurück. Der SWR überträgt zeitversetzt um 16:15 Uhr den kompletten närrischen Umzug.

75. Zugjubiläum in Oberlahnstein

"Mayen Mayoh!" heißt es in der Eifel, "Holau" rufen die Narren beim Zug in Cochem-Zell. "Zum 75. Mal am Zug - wir ha’m noch lange nicht genug" lautet das Motto der diesjährigen Fastnachtskampagne beim Carneval Comité Oberlahnstein. Am Mittelrhein ist der Rosenmontagszug in Oberwesel mit 50 Zugnummern einer der größten am Mittelrhein.