Nur mit einer Vollsperrung konnte die Polizei am Samstagmorgen einen Falschfahrer auf der B9 stoppen. Der Mann hatte Blaulicht und Anhaltesignale zuvor ignoriert.

Gegen vier Uhr hatte mehrere Autofahrer den Falschfahrer auf der B9 bei Andernach gemeldet. Das teilte die Polizei mit. Zunächst versuchte ein Streifenwagen den Kleinlaster zu stoppen. Doch der 84-Jährige ignorierte das Blaulicht sowie die Anhaltesignale und fuhr unbeirrt weiter in Richtung Koblenz.

Mann verliert Orientierung

Die Beamten mussten daher die Abfahrt zum Andernacher Hafen auf der B9 sperren. Es stellte sich heraus, dass der Mann am Freitagmorgen in Paderborn losgefahren war, um im 400 Kilometer entfernten Stockstadt in Hessen mehrere Puten abzuholen. Auf dem Rückweg verlor er die Orientierung und fuhr falsch auf die B9 auf.

Verfahren gegen 84-Jährigen

Die Polizei hat nun ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet, der Führerschein des 84-Jährigen wurde sichergestellt. Laut Polizei ist es nur dem Zufall und dem geringen Verkehrsaufkommen zu verdanken, dass es zu keinem schweren Unfall kam.