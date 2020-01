per Mail teilen

Der Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz verhandelt darüber, welche Daten von Blitzern gespeichert werden müssen. Das Urteil könnte große Auswirkungen vor allem auf mobile Blitzeranlagen im Land haben.

Diese mobilen Blitzer auf Anhängern werden zum Beispiel an Autobahnbaustellen oder an Landstraßen aufgestellt. Der Vorwurf lautet: Die Anlagen speichern zu wenige Daten, wenn sie blitzen. Wer geblitzt werde, könne sich deswegen nicht ausreichend gegen den Bußgeldbescheid wehren, sagt der Anwalt des Klägers, Alexander Gratz, dem SWR.

Sind die Messergebnisse mobiler Blitzer vor Gericht verwertbar? Das bezweifelt der Rechtsanwalt Alexander Gratz. Nun beschäftigt sich der Verfassungsgerichtshof in Rheinland-Pfalz mit dieser Frage.

Sein Mandant, ein Fahranfänger, war im Oktober 2017 auf der A1 bei Wittlich an einer Baustelle geblitzt worden und war dem Messprotokoll zufolge 34 Stundenkilometer schneller als erlaubt unterwegs. Für einen Führerschein-Neuling bedeutet so etwas nicht nur ein Punkt in Flensburg, sondern auch eine kostenpflichtige Nachschulung und die Verlängerung der Probezeit.

Der Anwalt kritisiert, bei den ersten Verfahren am Amtsgericht Wittlich und später am Oberlandesgericht in Koblenz habe er und sein Mandant kaum verwertbare Daten bekommen, wie etwa Wartungsunterlagen oder Statistikdateien. Ohne diese sogenannten Rohdaten habe sein Mandant aber nicht prüfen können, ob der Blitzer fehlerfrei gearbeitet habe. Damit habe er keine Chance auf ein faires Verfahren gehabt, argumentiert der Rechtsanwalt des Klägers.

Verhandlung mit großer Tragweite für Rheinland-Pfalz vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz

Ähnlicher Fall im Saarland?

Ein ähnlicher Fall hatte 2019 die Justiz im Saarland beschäftigt. Dort kamen die Richter zu dem Ergebnis, dass die eingesetzten mobilen Blitzgeräte nicht ausreichend die Rohdaten der Messung speichern und deswegen auch dem mutmaßlichen Temposünder nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Danach durften die im Saarland eingesetzten und umstrittenen Messgeräte nicht mehr zum Blitzen eingesetzt werden. Nach Angaben des Geräte-Herstellers haben sie inzwischen das Problem mit einem Update behoben. Im Fall von Rheinland-Pfalz werden allerdings Blitzer-Geräte eines anderen Herstellers eingesetzt.

Folglich geht es in der Beschwerde vor dem Verfassungsgerichtshof Rheinland-Pfalz in Koblenz vielmehr darum, dass der Kläger die sogenannten Rohdaten, die bei einer Messung festgehalten werden, einsehen möchte. Ohne diese Daten lasse sich nicht mit Sicherheit sagen, ob das Blitz-Gerät technisch einwandfrei gemessen und geblitzt hat. Dabei geht es zum Beispiel um Eich-Protokolle, Statistiken und Infos darüber, wo der Blitzer aufgestellt war, oder auf welchem Untergrund das Gerät stand.

Müssen Messdaten raus gegeben werden?

Laut dem Innenministerium geht es in dem Verfahren also um die Frage, ob die Messdaten im Gerichtsverfahren herausgegeben werden müssen. Bislang wird das meistens nur dann gemacht, wenn es ohnehin schon Anzeichen gibt, dass mit einer bestimmten Blitzeranlage etwas nicht stimmt. Aufgrund der Masse an Bußgeldverfahren gehe das auch nicht anders, sagt das Land.

Fast zwei Millionen Verfahren wegen Geschwindigkeitsübertretung

Nach eigenen Angaben hat das Land Rheinland-Pfalz allein im Jahr 2018 knapp 75 Millionen Euro an Bußgeldern durch mobile und stationäre Blitze eingenommen. Rund 20.300 Fälle wurden vor rheinland-pfälzischen Gerichten verhandelt.