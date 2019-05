Eine Segelregatta in Koblenz, eine Ruderregatta auf dem Rhein zwischen Sankt Goarshausen und Bonn und in Brodenbach an der Mosel das 48. Motorbootrennen. Das und noch mehr ist dieses Wochenende auf dem Wasser los.

Zum Internationalen Motorbootrennen in Brodenbach erwarten die Veranstalter mehr als 15.000 Besucher. Dafür wird die B49 Samstag und Sonntag gesperrt. In der Formel 4 tritt Lokalmatador Christian Groß aus Löf mit dem Powerboat Racing Team Moselstern an. Dessen Vater und Teammanager Thomas Groß hofft, dass er unter die ersten Drei kommt.

Dauer 02:27 min Mit 180 über die Mosel bei Brodenbach Sie sehen aus wie außerirdische Flugobjekte. Die Rennboote, die an diesem Wochenende auf der Mosel fahren. Oder besser gesagt rasen, denn sie sind mit bis zu 180 Stundenkilometern unterwegs. Video herunterladen (5,9 MB | MP4 )

Landschaftlich reizvoll - ruderisch anspruchsvoll

Die Europäische Rheinregatta, kurz EUREGA, ist ein Rudermarathon und startet am Samstag - für die 100 Kilometer Distanz im Schutzhafen von Sankt Goarshausen - am Rheinkilometer 555. Für die 45 Kilometer-Strecke gehen die Ruderboote am Neuwieder Pegelturm aufs Wasser - am Rheinkilometer 608. Es dürfen ausschließlich Vierer mit Steuermann- oder frau im Riemen- oder Skullboot starten.

Ziel beider Rennen ist der Bonner Ruder-Verein 1882. Die ersten Boote starten in Sankt Goarshausen ab 9:00 Uhr. Die Veranstalter erwarten, dass die ersten Boote ab 14:00 Uhr das Ziel erreichen werden, wo auch für Publikum und Gäste ein Programm stattfindet.

Segelregatta auf dem Moselstausee in Koblenz

Der Yacht-Club Rhein-Mosel richtet am Wochenende die Schängel-Regatta in Koblenz aus. An den Start gehen Dyas, also sportliche Zweimann-Kielboote. Der größte Segelclub von Rheinland-Pfalz richtet die Regatta am Moselstausee am Flusskilometer 4 aus.

Für die Regatta Anfang Mai 2019 ist leider nicht so schöner Sonnenschein vorhergesagt. Aber für eine Segelregatta sehnen sich die Wettkampfteilnehmer auch wohl eher kräftigen Wind herbei. (Archivfoto) SWR

Rhein in Flammen von Bad Hönningen bis Bonn

Während die Ruderboote bei ihrem Marathon so schnell wie möglich "Strecke" machen wollen, geht es dem Publikum bei "Rhein in Flammen" wohl mehr ums Verweilen am Rheinufer. Die rund 40 Fahrgastschiffe starten bei Linz und haben zum ersten Mal in Bad Hönningen ihren Wendepunkt. Der Rhein-Ort feiert dieses Jahr besonders groß, denn Bad Hönningen hat seinen 1.000 Geburtstag.

Aber auch in anderen Rheinorten ist zu "Rhein in Flammen" was los: in Linz, Remagen, Unkel, Königswinter und auf der Rheininsel Grafenwerth. Bonn feiert bereits ab Freitagnachmittag in der Rheinaue.