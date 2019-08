Genervte Berufspendler und Eltern, Kinder, die nicht in die Kita oder die Schule kommen: Rund um die Verbandsgemeinde Kirchberg fährt momentan fast kein Bus. Das führt auch zu politischem Streit.

"Die derzeitige Situation ist in unseren Augen nicht haltbar und der verantwortliche Landkreis ist aufgerufen, hier schnellstmöglich eine Lösung zu finden", teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums dem SWR mit. Die Lösung "des vom Kreis verursachten Problems" könne auch nur der Kreis herbeiführen, so der Sprecher weiter.

Dauer 1:35 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP In Kirchberg fallen Schulbusse aus Etwa 2.000 Kinder der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück können am Donnerstag nicht mit dem Bus zur Schule gebracht werden. Die Insolvenz zweier Busunternehmen hat zu der katastrophalen Situation geführt. Video herunterladen (3,8 MB | MP4)

Der Rhein-Hunsrück-Kreis ist dafür zuständig, dass alle Schulkinder pünktlich in die Schule kommen. Doch am Mittwoch musste Landrat Marlon Bröhr (CDU) die Eltern bitten, sich zunächst selbst darum zu kümmern. Bei den Eltern liegen die Nerven blank.

Hintergrund für die Bus-Misere ist, dass die Konzessionen für die Buslinien ausgelaufen waren und europaweit neu ausgeschrieben werden mussten. Das Linienbündel in der Verbandsgemeinde Kirchberg ging an eine Bietergemeinschaft aus zwei Busunternehmen, das Unternehmen DeinBus aus Offenbach am Main und die VBN Nagoldtal GmbH aus Calw.

Insolvenz am ersten Schultag

Noch vor Einführung des neuen Fahrplanes am 1. August meldete das Busunternehmen aus Calw Insolvenz an. Der Kreis fragte daraufhin bei dem zweiten Partner der Bietergemeinschaft, der Firma DeinBus, nach, ob sie alleine alle Busfahrten stemmen stemmen könne - und erhielt nach Angaben von Landrat Bröhr eine positive Antwort. Doch auch DeinBus meldete kurzfristig Insolvenz an - am ersten Schultag in Rheinland-Pfalz.

Nach Angaben des Bildungsministeriums drohen Schülern keine Konsequenzen, wenn sie wegen der fehlenden Beförderung in den nächsten Tagen zu spät oder nicht zur Schule kommen können. Die Eltern müssten aber die Schule frühzeitig über das Fehlen oder die Verspätung informieren. Außerdem sollten sich die Schüler von ihren Klassenkameraden über den versäumten Stoff und über aufgegebene Hausaufgaben informieren lassen.

VRM und LBM für Vergabe zuständig

Eigentlich sollten im südlichen Teil des Rhein-Hunsrück-Kreises 35 Busse unterwegs sein. Momentan sind es nur noch eine Handvoll. An den ersten drei Tagen nach Schulbeginn ist ein örtlicher Busunternehmer eingesprungen, der viele Fahrten übernahm. Er könne aber nicht mehr aushelfen, heißt es vom Kreis.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis hat kein eigenes, kommunales Busunternehmen. Deshalb müssen die Strecken an private Busunternehmen vergeben werden. Das übernimmt die Kreisverwaltung aber nicht selbst. Die europaweite Ausschreibung und die Erstellung des neuen Busfahrplanes haben der Verkehrsverbund Rhein-Mosel (VRM) und der Landesbetrieb Mobilität (LBM) übernommen, betont Landrat Bröhr.

Krisen-Sitzung am Freitagnachmittag

Der Landrat sagt, man suche händeringend nach einem privaten Busunternehmen, das einspringen kann. Offenbar gibt es aber keinen möglichen Anbieter aus dem Hunsrück. Es fehlten überall Busse und vor allem Fahrer.

Am Freitagnachmittag kommt der Kreistag zu einer Sondersitzung zusammen. Dort könnte entschieden werden, dass die betroffenen Buslinien in einer beschleunigten Notvergabe neu ausgeschrieben werden. Selbst wenn schnell Ersatz gefunden wird, kann es nach Angaben des Kreises noch bis zu sechs Wochen dauern, bis der Busverkehr in der Verbandsgemeinde Kirchberg wieder normal läuft.