Als Polizisten in dem Eifelort Hauroth einen betrunkenen Autofahrer festnehmen wollten, sollen ihm seine Kumpel zu Hilfe gekommen sein. Offenbar wurden bei dem Angriff sechs Beamte verletzt.

Wie der "Cochemer Wochenspiegel" in seiner heutigen Ausgabe berichtet, soll es in der Nacht zum Sonntag zu einer gewaltsamen Attacke auf die Polizisten gekommen sein. Die Koblenzer Staatsanwaltschaft bestätigt bislang nur einen Angriff auf Polizisten und hat eine Ermittlungsgruppe eingesetzt. Dem Bericht zufolge wollten zwei Streifenbeamte bei einer Routinekontrolle einen offenbar betrunkenen Autofahrer überprüfen, der in Schlangenlinien in der Nähe des Eifelortes Hauroth unterwegs war. Doch der Fahrer sei vor ihnen geflüchtet.

Polizisten in Hauroth forderten Verstärkung an

Nach dem Bericht des "Cochemer Wochenspiegels" sprang er später aus seinem Wagen und rannte auf eine Hütte am Ortsrand zu. Dort soll er vorher mit Bekannten gefeiert haben. Als die Polizisten ihn dort festnahmen, sollen etwa zehn Personen gekommen und die Beamten aggressiv angegangen sein, heißt es in dem Zeitungsbericht. Dann sollen sie gefordert haben, den Festgenommenen wieder frei zu lassen.

Beamter soll Schuss abgegeben haben

Die beiden Beamten sollen daraufhin in ihren Streifenwagen geflüchtet sein und Verstärkung angefordert haben. Danach seien zehn weitere Polizisten nach Hauroth gekommen, mit dem Ziel, die Personalien der Männer festzustellen. Die sollen sich aber geweigert haben, und stattdessen die Beamten mit Flaschen und Fäusten angegriffen haben. Schließlich sei die Lage so eskaliert, dass einer der Beamten in der kneipenähnlichen Hütte einen Schuss abgegeben haben soll.

Personalien aufgenommen, Verdächtige wieder frei

Erst als die Polizisten von weiteren Kräften aus allen umliegenden Dienststellen verstärkt wurden, habe man die Personalien der Männer aufnehmen können, heißt es in dem Bericht weiter. Einer soll einschlägig wegen Gewaltdelikten vorbestraft sein, schreibt der Wochenspiegel weiter. Danach habe man die Männer wieder laufen lassen, weil es keine rechtliche Grundlage für eine Festnahme gegeben habe.

Nach den Informationen des Wochenspiegels wurden bei dem Einsatz in Hauroth sechs Polizisten verletzt, einer davon schwer. Die Staatsanwaltschaft Koblenz hat dem SWR bislang bestätigt, dass es einen Angriff auf Polizisten am Wochenende in Hauroth gab. Nähere Einzelheiten hat sie bislang aber noch nicht mitgeteilt.