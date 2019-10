Was für ein Fang! An der Sieg-Mündung bei Buisdorf ist ein 1,13 Meter langer, männlicher Lachs gefangen worden. Jetzt soll er in einer Talsperre für möglichst viel Nachwuchs sorgen.

Der Lachs wurde vor kurzem in der Kontroll- und Fangstation für Wanderfische im Rhein-Sieg-Kreis gefangen. Sie wird gemeinsam von den beiden Bundesländern Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Rahmen des Programms "Lachs 2020" betrieben.

Damit wollen die beiden Länder dafür sorgen, dass sich wieder Lachse und Meeresforellen im Einzugsgebiet des Rheins ansiedeln. Die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz fördert den Betrieb der Fangstation jedes Jahr mit rund 43.000 Euro.

Männliches Tier ist auf dem Weg zum Laichplatz

Bei dem kapitalen Lachs handelt es sich nach Angaben der Koblenzer Behörde um ein laichreifes, männliches Tier. Es habe vermutlich vier Jahre lang im Meer gelebt und sich jetzt auf seine Wanderung die Sieg hoch gemacht, um dort zu seinem Laichplatz an seinem Geburtsort zu gelangen.

Dabei passierte er die Fischtreppe am Siegwehr und gelangte automatisch in die dort installierte Fang-Kammer. Hier wurde er von Mitgliedern des "Rheinischen Fischereiverbands von 1880 e.V." entdeckt, der Vertragspartner beider Länder ist.

Lachs wird wieder ausgesetzt

Der Lachs wurde inzwischen in das Wildlachszentrum an der Hasper-Talsperre bei Ennepetal gebracht, dort soll er unter optimalen Bedingungen Nachwuchs zeugen. Danach wird er wieder freigelassen. In Rheinland-Pfalz geschieht das beispielsweise in der Nister, der Sieg, der Ahr, dem Sayn- oder dem Elzbach.

Erfolg für das Projekt "Lachs 2020"

Die Rückkehr laichreifer Lachse in die Nebengewässer des Rheins ist ein positiver Erfolg des Projektes. In der aktuellen Saison wurden bisher bereits 25 aufsteigende Lachse beobachtet, teilte die Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord in Koblenz mit.