Der Chef der Gemeindlichen Siedlungsgesellschaft GSG, Carsten Boberg, ist am Freitag in einer außerordentlichen Stadtratssitzung freigestellt worden. Die GSG ist einer der größten Vermieter in der Region.

Die Stadt Neuwied will sich nach eigenen Angaben nicht zu der Sache äußern. GSG-Chef Carsten Boberg war für SWR-Anfragen bislang nicht erreichbar. Finanzielle Unstimmigkeiten Nach Angaben von Teilnehmern der Stadtratssitzung gibt es große finanzielle Unstimmigkeiten bei der stadteigenen Gesellschaft, unter anderem soll sie zum Teil deutlich mehr für Immobilien bezahlt haben, als gefordert war. Außerdem soll Carsten Boberg häufig seine finanziellen Kompetenzen überschritten haben. Ein Wirtschaftsprüfer habe all das untersucht und dazu Mitte des Jahres einen zehnseitigen Bericht mit allerlei Verfehlungen und Problemen angefertigt. Gehalt - ohne dafür zu arbeiten Weil inzwischen viel Zeit verstrichen sei, könne Carsten Boberg nicht mehr fristlos gekündigt werden, heißt es aus Kreisen des Stadtrats, obwohl das eigentlich zwingend nötig gewesen wäre. Das bedeute: Er bekomme weiter sein Geld - ohne dafür arbeiten zu müssen. Bis 2022 kommen so nach SWR-Informationen rund 400.000 Euro zusammen. Der Stadtrat will nach eigenen Angaben als nächstes klären, wer dafür verantwortlich ist und gegebenenfalls juristische Schritte einleiten.