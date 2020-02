per Mail teilen

Ein Hundehalter muss nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz einer Frau Schmerzensgeld zahlen. Sie war in einem Gerangel unter Hunden verletzt worden, das sein Tier ausgelöst hatte.

Im konkreten Fall war die Frau mit ihren beiden Jack-Russel-Terriern unterwegs, die beide angeleint waren. Sie kam mit ihren Hunden an einem Grundstück vorbei. Dort büxte ein anderer Hund von diesem Grundstück aus, lief auf die beiden Hunde der Frau zu und löste ein Gerangel aus. Dabei stürzte die Frau, die weiter die Leinen ihrer beiden Hunde festhielt, und verletzte sich am Ellbogen.

Wer ist für das Getümmel der Hunde verantwortlich?

Die Frau forderte von dem Hundehalter mindestens 6.000 Euro Schmerzensgeld, mit dem Argument, das Gerangel sei durch das Heranstürmen des anderen Hundes verursacht worden. Doch dessen Besitzer hielt dagegen, die Frau habe sich in den Leinen ihrer eigenen Hunde verheddert. Deshalb müsse er nichts zahlen.

Das Landgericht Koblenz wies die Klage der Frau in erster Instanz ab. Das Oberlandesgericht hob dieses Urteil aber auf - und folgte zumindest teilweise den Argumenten der Frau. Ihr Sturz sei durch den heranstürmenden Hund verursacht worden. Das sei die von dem Hund ausgehende sogenannte "Tiergefahr", also die in dem unberechenbaren, instinktgesteuerten Verhalten des Tieres liegende Gefahr.

OLG sieht Mitschuld

Die Klägerin bekommt nach der Entscheidung des Oberlandesgerichts Koblenz aber nicht das komplette Schmerzensgeld, das sie gefordert hatte. Sie muss sich anrechnen lassen, dass auch ihre eigenen Hunde an dem Gerangel beteiligt waren. Deshalb reduzierte das Gericht das Schmerzensgeld um ein Drittel.

Urteil vom 9.12.2019, Az. 12 U 249/18