Das Oberlandesgericht in Koblenz muss erneut über die Klage eines Autofahrers entscheiden, der geblitzt wurde und nicht alle Messdaten einsehen durfte. Der Fall könnte damit am Ende beim Bundesgerichtshof landen.

Der Verfassungsgerichtshof (VGH) Rheinland-Pfalz hat im Streit um die Verwertbarkeit von Blitzerdaten den Weg frei zum Bundesgerichtshof (BGH) gemacht. Die Richter entschieden in einem am Freitag veröffentlichten Urteil, dass der Fall zunächst zurück zum Oberlandesgericht Koblenz muss.

Das Verfahren hatte für viel Aufsehen bei Autofahrern gesorgt: Es ging um die Frage, ob Blitzerfotos überhaupt rechtlich verwertbar sind, wenn nicht alle Daten eingesehen werden können. Das Verfassungsgericht in Koblenz hat darüber nun inhaltlich keine Entscheidung getroffen.

Der Anwalt des Autofahrers kritisierte, bei den ersten Verfahren am Amtsgericht Wittlich und später am Oberlandesgericht in Koblenz hätten er und sein Mandant kaum verwertbare Daten bekommen, wie etwa Wartungsunterlagen oder Statistikdateien. Ohne diese sogenannten Rohdaten habe sein Mandant aber nicht prüfen können, ob der Blitzer fehlerfrei gearbeitet habe. Damit habe er keine Chance auf ein faires Verfahren gehabt.

Fall könnte vor den BGH kommen

Das Oberlandesgericht könnte jetzt den Bundesgerichtshof anrufen, damit dieser eine grundsätzliche Entscheidung für ganz Deutschland fällt. Denn vorher hatten die Gerichte unterschiedliche Urteile gefällt.

Geklagt hatte ein Mann, der gegen einen 120-Euro-Bußgeldbescheid vorgehen wollte. Er war 2017 auf der A1 bei Wittlich geblitzt worden und hatte bemängelt, dass er die Daten des Blitzers nicht einsehen konnte, um überprüfen zu lassen, ob der auch fehlerfrei gearbeitet hatte.

Ähnlicher Fall im Saarland

Ein ähnlicher Fall hatte 2019 die Justiz im Saarland beschäftigt. Dort kamen die Richter zu dem Ergebnis, dass die eingesetzten mobilen Blitzgeräte nicht ausreichend die Rohdaten der Messung speichern und deswegen auch dem mutmaßlichen Temposünder nicht zur Verfügung gestellt werden konnten.

Der VGH Rheinland-Pfalz hatte unter anderem festgestellt, dass die Rechtssprechung des VGH des Saarlandes "keineswegs zwingend" sei. Dieser hatte im Juli 2019 entschieden, dass Messungen eines Geräts in Bußgeldverfahren vorerst nicht verwendet werden dürfen, weil gewisse Messdaten nicht gespeichert würden.

Die Verfassungsrichter in Koblenz befanden nun, dass sich Ordnungswidrigkeitsverfahren - wie bei Tempoverstößen - von Strafverfahren unterscheiden, dass also bei solchen Massenverfahren von einer komplexen Beweisaufnahme abgesehen werden kann. Es müssten auch die Erfordernisse einer funktionierenden Rechtspflege in den Blick genommen werden. Problemtisch könnte es werden, wenn in Zukunft alle Geblitzten Einblick in sämtliche Blitzerdaten haben wollen.

"Die Sichtweise entspricht unserer Rechtsauffassung", teilte Innenminister Roger Lewentz (SPD) mit, der das VGH-Urteil aus Koblenz ausdrücklich begrüßte.