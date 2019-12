Info-Telefon und Fax-Nummer für Betroffene

Für die Evakuierten steht am Sonntag ab 08.30 Uhr die Sporthalle im Schulzentrum Karthause in der Zwickauer Straße 75 in 56075 Koblenz als Aufenthaltsmöglichkeit zur Verfügung. In der Betreuungsstelle wird grundsätzlich keine Verpflegung zur Verfügung gestellt. Tiere sind dort nicht erlaubt.

Personen, die ihre Wohnung nicht selbständig verlassen können und dabei Hilfe brauchen, können an das INFO-Telefon bei der Feuerwehr wenden unter der Telefonnummer:

INFO-Telefon 40 40 4-8000.

Für Bürger die sich nicht über das Telefon verständigen können, steht auch die Fax-Nummer 44660 zur Verfügung.