Das Entenuniversum auf Leinwand

In der Ausstellung "Duckomenta" in Neuwied gibt es viele berühmte Kunstwerke zu sehen. Allerdings mit einem kleinen Unterschied. Mehr als zwei Millionen Menschen haben die europaweite Wanderausstellung schon gesehen, jetzt macht sie zum ersten Mal in Rheinland-Pfalz Station.