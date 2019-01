Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier empfängt am Sonntag Sternsinger aus dem Bistum Trier, darunter auch Kinder und Jugendliche aus Emmelshausen. Für viele Pfarrämter in der Region wird es aber immer schwieriger, genügend Sternsinger zu finden. Das hat eine SWR-Umfrage ergeben. In Mayen etwa machten nach Angaben der Herz-Jesu-Pfarrgemeinschaft vor zehn Jahren noch 80 Mädchen und Jungen mit. In diesem Jahr seien es nur noch 20. Das reiche nicht, um alle Straßen in der Eifelstadt abzudecken. Ähnlich sieht es auch in Simmern im Hunsrück, in Ransbach-Baumbach im Westerwald und in Kobern und Welling im Kreis Mayen-Koblenz aus. Als Gründe für den Sternsinger-Nachwuchsmangel nennen die Pfarrämter vor allem das nachlassende Interesse von Eltern und Kindern an der Kirche. Außerdem würden immer mehr Familien in der Zeit der Sternsinger-Aktion in den Urlaub fahren. In Trimbs in der Verbandsgemeinde Münstermaifeld ist der Nachwuchsmangel ebenfalls spürbar. Dort laufen seit einigen Jahren erwachsene Männer als Könige verkleidet von Haus zu Haus.