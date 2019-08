Der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) hat die mutmaßliche Hitler-Anspielung der Satirepartei Die PARTEI auf zwei Mitglieder im Stadtrat scharf kritisiert.

Am Christopher Street Day, einer Demonstration für die Rechte von sexuellen Minderheiten vor mehr als einer Woche, hatte Die PARTEI als Attraktion eine Ballwurfbude aufgestellt. Auf den Dosen waren neben AfD-Politikern wie Alexander Gauland und Uwe Junge auch die beiden Koblenzer Ratsmitglieder Torsten Schupp (Wählergruppe Schupp) und Christian Altmeier (FBG) sowie Adolf Hitler abgebildet. Torsten Schupp hatte Die PARTEI daraufhin wegen Verleumdung angezeigt. Sein Vorwurf: Er sei mit Adolf Hitler verglichen worden.

Auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichte die PARTEI Koblenz während des CSD mehrfach einen Hinweis auf die Dosenwerf-Aktion. SWR

Langner: Aktion vergiftet Klima

Oberbürgermeister David Langner sagte, Aktionen wie die der PARTEI vergifteten das politische Klima im Stadtrat. Man dürfe nicht an den Punkt geraten, wo nicht mehr miteinander sondern nur übereinander geredet werde.

"Der Vergleich zweier Ratsmitglieder mit Adolf Hitler war vollkommen daneben." David Langner, Oberbürgermeister Koblenz

Das könne er nicht unterstützen und verstehe es auch nicht, so Langner weiter. "Ich finde das auch nicht humorvoll."

"Rechtspopulismus als Fundament für Rechtsextremismus"

Ein Sprecher der Satirepartei sagte dem SWR, sie habe keinen direkten Zusammenhang zwischen Schupp und Hitler herstellen wollen. In der Anordnung der Dosen sei jene mit dem Bild von Schupp in der Pyramide ganz unten gestanden. Darüber diverse AfD-Politiker und ganz oben an der Spitze Hitler. Die Anordnung verdeutliche, dass Rechtspopulismus das Fundament für Rechtsextremismus sei, so die PARTEI.

Rassistisches Gedankengut unterstellt

Die PARTEI, die mit einem Mitglied im Stadtrat vertreten ist, hatte Torsten Schupp rassistisches Gedankengut unterstellt, weil dieser in der Vergangenheit mit flüchtlingskritischen Äußerungen bei Facebook aufgefallen war, so die Ansicht der Die-PARTEI-Mitglieder.