Die Strecke der Lahntalbahn zwischen Diez und Balduinstein wird in den kommenden drei Monaten immer an den Wochenenden gesperrt. Zum ersten Mal von Freitagnacht an bis Montagmorgen. Grund sind die Bauarbeiten für den neuen Straßentunnel unter der Diezer Innenstadt: Der Tunnel führt nach Angaben der zuständigen Straßenbaubehörde an zwei Stellen unter der Lahntalbahnstrecke durch. Für den Bau dieser Tunnelabschnitte werden Behelfsbrücken errichtet, die die Gleise der Bahnstrecke stützen sollen. Voraussichtlich Anfang Mai wird am Tunnel Fels gesprengt, dann wird es weitere Sperrungen der Bahnstrecke geben. Der 330 Meter lange Tunnel in Diez ist momentan landesweit das größte unterirdische Bauprojekt, sechs teils bislang bewohnte Häuser müssen für den Tunnel abgerissen werden. Ende 2021 soll er fertig sein und die Diezer Innenstadt vom Durchgangsverkehr entlasten.