Beim Versuch einen Fahrraddieb in Diez festzunehmen ist eine Polizistin leicht verletzt worden. Als sie ihm Handschellen anlegen wollte, habe er sich losgerissen und sie an den Händen verletzt. Anschließend habe er sie getreten. Sie erlitt den Angaben zufolge zwei blutende Wunden an den Händen und Blutergüsse und Schwellungen an den Schienbeinen und dem Knie. Schließlich gelang es den vier Beamten den Dieb zu überwältigen. Weil der alkoholisierte und unter Drogen stehende Mann noch minderjährig ist wurde er seinen Eltern übergeben, die ihn mit nach Hause nahmen.