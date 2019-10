In einem Parkhaus in Diez (Rhein-Lahn-Kreis) hat ein Auto gebrannt - die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung sowie der Herbeiführung einer Explosion. Nach ersten Ermittlungen seien mehrere Spraydosen an dem Auto mit Hilfe eines Brandbeschleunigers zur Detonation gebracht worden, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Dabei habe vermutlich auch das dort geparkte Auto Feuer gefangen. Es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro.