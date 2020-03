Tausende Berufspendler fahren Tag für Tag alleine im Auto durch den Westerwald - nun hat die Region ein neues Internetportal für die Bildung von Fahrgemeinschaften erhalten. So könnten die Zahl der Fahrzeuge, der Benzinverbrauch und der Verschleiß verringert werden, teilte die Initiative "Wir Westerwälder" am Donnerstag in Dierdorf mit. Zugleich helfe die Nutzung des "Pendlernetzes Westerwald" im Internetportal wir-westerwalder.de in Zusammenarbeit mit dem ADAC Mittelrhein dem Klimaschutz. Das Verkehrsministerium in Mainz sieht in Pendlerportalen einen "von vielen Bausteinen, die dazu beitragen können, den Verkehr sicherer und flüssiger zu machen".