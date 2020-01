Kaputte Gurte, Abgase im Innenraum und eine defekte Lenkung: Die Polizei hat auf der A61 bei Dieblich die Fahrt einer Pfadfinder-Gruppe gestoppt. Der Bus durfte nicht weiterfahren - genau wie ein gerufener Ersatzbus.

Am Freitagvormittag wurden Kontrolleure der Polizei im Kreis Mayen-Koblenz auf den Bus aufmerksam. Die Auspuffanlage sei hörbar defekt gewesen, teilte die Polizei mit. Daher wurde auf einem Rastplatz der A61 einer genauere Kontrolle durchgeführt. Dabei wurden zahlreiche weitere Mängel entdeckt.

So seien die Abgase zu den rund 45 Pfadfindern aus Köln in den Innenraum gelangt. Außerdem seien Lenkung und mehrere Sicherheitsgurte defekt gewesen. Zudem galt die Zulassung des Busses nicht in Deutschland, da er in einem nordosteuropäischen Land zugelassenen und daher hier nicht versichert ist.

Auch Ersatzbus sichergestellt

Der Fahrtenschreiber hatte zudem weder die Lenkzeiten des Fahrers noch die gefahrene Geschwindigkeit aufgezeichnet. Als Folge dieser Verstöße stellte die Polizei den Bus sicher. Damit die Kinder ihre Fahrt Richtung Odenwald fortsetzen konnten, schickte das Busunternehmen einen Ersatzbus. Doch diesen ereilte das gleiche Schicksal: Weil auch er laut Polizei erhebliche Mängel aufwies und nicht versichert war, wurde er sichergestellt.

Erst mit einem Bus eines anderen Unternehmens konnten die Pfadfinder ihre Fahrt mit rund fünf Stunden Verspätung fortsetzen. Die Polizei ermittelt nun gegen den Busfahrer und seinen Arbeitgeber.